Grenzwert von 95 Gramm Kleinwagen im CO2-Stress: Sparen wird teuer

Die Autohersteller stehen unter Druck, den Durchschnittsverbrauch und den CO2-Ausstoß zu senken. Das trifft auch Anbieter von Klein- und Kleinstwagen. Für sie kommt eine weitere Komponente ins Spiel: Zur Berechnung des Grenzwertes wird das Durchschnittsgewicht aller zugelassenen Fahrzeuge (zurzeit knapp 1380 Kilogramm) herangezogen. Sie erhalten vereinfacht gesagt einen Gewichtsbonus bei der Berechnung des Grenzwertes. Umgekehrt bedeutet dies aber, dass der Zielwert unter 95 Gramm liegen kann. Davon sind besonders Autobauer betroffen, die in Europa mit Klein- und Kleinstwagen großen Umsatz machen. In diesen Segmenten ist die Gewinnspanne im Vergleich zu den prestigeträchtigen und teureren Modellen niedriger. Spritsparmaßnahmen, die eine signifikante Einsparung ermöglichen, sind jedoch kostenintensiv. Strafzahlungen können aber auch teuer kommen. Um dieses Dilemma zu lösen, setzen die Hersteller auf verschiedene Ansätze.

Am einfachsten ist es, ein Modell aus dem Angebot zu streichen – gerade bei Kleinstwagen eine beliebte Vorgehensweise. So haben bereits Ford (Ka) und Opel (Adam, Karl) ihre Kleinsten gestrichen. Ob die Drillinge Peugeot 108, Citroen C1 und Toyota Aygo einen Nachfolger erhalten, ist noch nicht geklärt. Viele Kleinstwagen überleben zurzeit nur als batterieelektrische Variante für den Stadtverkehr und die Kurzstrecke. So bietet Smart seinen Zwei- und Viersitzer nur noch elektrisch an.

