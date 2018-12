Größte Lithiumreserven der Welt Autokonzerne planen E-Offensive – mithilfe eines Salzsees

Denn Lithium wird gerade für Batterien von Elektro-Autos benötigt. Und daher ist es schon ein wenig historisch, was am Mittwoch in der baden-württembergischen Landesvertretung beschlossen worden ist. Das Unternehmen ACI Systems Alemania (ACISA) aus Zimmern ob Rottweil und das bolivianische Staatsunternehmen Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) bilden eine Gemeinschaftsfirma, mit einer 51-Prozent-Mehrheit für YLB. Von 2022 an wollen sie jährlich 30.000 bis 40.000 Tonnen Lithiumhydroxid in dem größten Lithiumvorkommen der Welt fördern. Grob geschätzt lassen sich damit bis zu 800.000 E-Autos pro Jahr mit Lithium-Batterien versorgen.