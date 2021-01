Groß, gefragt und oft elektrisch Fünf neue SUV und Crossover-Modelle

Toyota Highlander

Große Geländewagen gelten in Europa als nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Die Japaner bringen trotzdem ihr Traditionsmodell nach 20 Jahren erstmals auf den Kontinent – und verweisen beim Verbrauch auf die sparsame Hybridtechnik. Die Kombination aus Vierzylinderbenziner und E-Antrieb stellt 182 kW/247 PS zur Verfügung, soll in dem schweren Fünf-Meter-Allrader aber mit 7 Litern Super auskommen. Den in den USA und Japan erhältlichen V6-Benziner wird es hierzulande nicht geben. Die Option auf eine dritte Sitzreihe hingegen schon – bei alternativ angetriebenen Autos noch seltener als bei konventionellen. Die Preise starten bei rund 52.000 Euro – einen Umweltbonus gibt es nicht.

