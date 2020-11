Große Hoffnungen auf die IAA 2021 Auf die blaue Überholspur

Bei einem sind sich die so unterschiedlichen Parteien einig: Wenn die IAA im kommenden Herbst nicht funktioniert, dann dürfte es das gewesen sein mit bedeutungsvollen Automessen in Europa. Die würden mit Relevanz wohl nur noch in China und allenfalls in den USA stattfinden. Doch in den Vereinigten Staaten tun sich die Automessen in Detroit, Chicago, New York und Los Angeles mittlerweile ebenfalls schwerer denn je. Stattdessen zieht es Besucher und Aussteller auf einstige Spartenevents wie die Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas oder das South by Southwest Festival (SxSW) in Austin. Gerade für die neuen Elektroautohersteller wie Tesla, Nio, Byton oder Rivian ist eine reine Automesse oftmals zu traditionell.



Aus den Fehlern bei vergangenen Veranstaltungen im In- und Ausland will der VDA seine Lehren gezogen haben und zusammen mit der Messe München die guten Erfahrungen von branchennahen Tech-Veranstaltungen in das neue Gesamtkonzept einbringen. Als problematisch dürfte sich dabei der jüngste Regierungswechsel in der bayrischen Landeshauptstadt erweisen. Seitdem im Rat der Stadt eine grün-rote Regierung an der Macht ist, stehen alternative Verkehrskonzepte weit höher im Kurs als eine prachtvoll strahlende Autoshow. Die Stadt München bemüht sich höchst erfolgreich darum, das Automobil in München so unattraktiv wie möglich werden zu lassen. Fahrspuren werden gestrichen, Ampelphasen künstlich verlängert und Parkplätze verschwinden. Kein einfacher Nährboden für die erstmals in Bayern ausgetragene IAA.