Große Pläne für die Post-Firma Streetscooter-Chef: „Das kann kein anderer anbieten“

Sie wollen auch in den amerikanischen Markt. Welches Gefühl löst der Name in Rivian bei ihnen aus? Amazon hat gerade 100.000 Elektrolieferwagen bei dem Start-up bestellt…

Wir haben über 12.000 Fahrzeuge im Markt, wir sind 100 Millionen Kilometer gefahren, wir haben 37.000 Tonnen Co2 gespart. Und wir kennen uns bei der Umstellung großer Flotten auf Elektromobilität aus. Rivian plant die ersten Fahrzeuge 2021 auszuliefern. Deshalb glaube ich, dass der Streetscooter in den USA ein wesentlicher Spieler werden kann.