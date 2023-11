Mercedes CLA:

Die Stuttgarter konzentrieren sich auf SUVs statt auf Kombis. Vom neuen Einstiegs-Elektriker EQC jedoch wird es eine Variante mit Laderaum geben – wenn auch in der modisch-schnittigen Shooting-Brake-Ausprägung. Viel ist noch nicht bekannt zu dem Mercedes, angekündigt sind aber rekordverdächtig niedrige Verbrauchswerte und Reichweiten jenseits der 700 Kilometer.

Wie sich das Elektro-Kombi-Angebot weiterentwickelt, ist unsicher. Generelle sind Variante, Tourer und Co. ein vor allem europäisches Phänomen. In Zeiten globalisierter Produkte und auf geringe Fertigungskomplexität getrimmter Portfolios behandeln viele Hersteller das Segment nur noch sehr stiefmütterlich. Bei den Verbrenner-Modellen sind in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Kombis verschwunden und durch modischere und margenträchtigere SUVs ersetzt worden.

Bild: Mercedes-Benz