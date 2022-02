Großer Wintertest Manche E-Autos ertragen die Kälte besser als andere

Eisige Temperaturen setzen der E-Auto-Batterie zu, Reichweitenverluste bis 30 Prozent sind möglich. Einige Modelle leiden aber deutlich weniger unter Kälte, wie ein groß angelegter Test des norwegischen Automobilclub NAF ergeben hat. Von den 31 überprüften Fahrzeugen schnitt das chinesische Modell BYD Tang am besten ab.

Getestet hat die NAF auf trockener Straße bei Temperaturen zwischen null und minus 10 Grad. Die Autos starteten jeweils mit vollem, aber nicht vorgewärmtem Akku, gemessen wurde die Distanz bis zur vollständigen Leerung. Während der Fahrt im realen Verkehr wurden Autobahnen, Landstraßen und das städtische Verkehrsnetz genutzt, je nach Reichweite mussten Höhenunterschiede bis zu 1000 Meter überwunden werden. Die Heizung war aktiviert, die Effizienz des Gesamtfahrzeugs allerdings auf „Eco“-Modus gestellt, so dass es innen teilweise eher kühl blieb.

Die geringsten Einbußen gab es bei dem chinesischen SUV BYD Tang, das seit vergangenem Jahr in Norwegen angeboten wird, in Deutschland bislang aber nicht erhältlich ist. Das in dem skandinavischen Land vom Start weg erfolgreiche Modell verspricht eine Norm-Reichweite von 400 Kilometern, kam bei dem Wintertest in der Praxis 356 Kilometer weit. Die Differenz zwischen beiden Werten beträgt 11 Prozent. Ähnlich gute Ergebnisse fuhren das Tesla Model Y LR Dual Motor (11,05 Prozent Reichweitenverlust) und der Porsche Taycan 4 Cross Turismo (11,84 Prozent Reichweitenverlust) ein.

