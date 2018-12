GT X Experimental So sieht die Opel-Zukunft aus

Der Opel GT X Experimental knüpft an die Tradition zahlreicher Konzeptfahrzeuge an, mit denen die neue PSA-Tochter schon häufig Entwicklungen und Visionen in Blech geformt hat. Und nicht ohne Grund gibt es nahezu eine Namensgleichheit mit dem Opel Experimental GT von 1965 – dem Vorläufer des Opel GT. Denn die erste Konzeptstudie eines europäischen Autoherstellers, entstanden in den damals taufrischen Opel Styling Studios in Rüsselsheim, verbreitete einst eine ähnliche Aufbruchsstimmung, wie das nun, über 50 Jahre später, mit dem X-Modell der Fall sein soll.



Natürlich wird der voll elektrisch angetriebene Opel GT X Experimental so niemals in Serie gehen. Das nur 4,06 Meter lange Kompakt-SUV gibt aber schon einen sehr konkreten Hinweis darauf, wie das Front- und Heckdesign künftiger Opel-Modelle Mitte der 2020er-Jahre aussehen könnte. Die Rüsselsheimer sprechen dabei von den so genannten Designelementen „Vizor“ und „Kompass“.