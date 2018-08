Günstiges Familienauto Der Peugeot Traveller im Alltags-Check

Sehr ordentlich ist angesichts der Fahrzeugklasse das Angebot an Assistenzsystemen. Mit Notbremshelfer, Spurverlassens-Warner und Totwinkel-Alarm wird hier ein durchaus Pkw-ähnliches Programm geboten. Die Serienausstattung fällt ebenfalls umfangreich aus. Bereits im Standardmodell sind Tempomat, Zweizonen-Klimaautomatik, eine Zusatzklimaanlage für den Fond, getönte Fenster, Sonnenrollos und eine Heckklappe mit separat zu öffnender Scheibe an Bord.

35.650 Euro stehen dann auf dem Preisschild, was nur solange viel erscheint, bis man sich einen VW Multivan mit vergleichbarer Ausstattung zurechtkonfiguriert. Gleiches gilt, wenn man den Traveller in der Top-Variante „Allure“ (ab 45.610 Euro) wählt, die unter anderem mit Glasdach und Massagesitz mit Lederbezug aufwartet. So gerüstet wähnt man sich dann tatsächlich fast wie in einer klassischen Reiselimousine.

Bild: Peugeot