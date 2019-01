Györ Streik im größten Audi-Motorenwerk

Tausende Mitarbeiter im größten Audi-Motorenwerk im ungarischen Werk Györ sind am Donnerstag in einen einwöchigen Streik getreten. „Aktuell steht die Produktion in Ungarn“, sagte ein Unternehmenssprecher in Ingolstadt. Aber die Lieferkette dürfte in den nächsten Tagen noch nicht abreißen - der Autobau in Ingolstadt, Neckarsulm und Brüssel könnte also erst einmal weiterlaufen. „Bei den Motoren fahren wir auf Sicht.“