„Haben eine Sensation gebaut“ Sixt verschmilzt Autovermietung und Carsharing

Die App bietet auch Taxi- und Chauffeurdienste an. Hierzu kooperiert Sixt mit 1500 Partnern, in Deutschland mit dem Taxi-Gewerbe, in den USA mit dem Uber-Konkurrenten Lyft. In 250 Großstädten in Europa und den USA können sich Kunden in einer Zeit unter zehn Minuten abholen lassen, so das Versprechen.