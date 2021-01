Halbleitermangel Daimler reduziert Pkw-Produktion in Mercedes-Werken

Der Autobauer Daimler geht von einigen Wochen Produktionsausfällen wegen des derzeitigen Mangels an Halbleitern in drei Mercedes-Pkw-Werken aus. Demnach hat das Kompaktwagenwerk Rastatt deshalb für drei Wochen Kurzarbeit beantragt ab 17. Januar, wie der Autobauer am Mittwoch mitteilte. Am Standort Kecskemet in Ungarn werde die Produktion voraussichtlich für rund anderthalb Wochen ausgesetzt sein, noch bis 30. Januar. Das Werk Bremen habe für die erste Februarwoche Kurzarbeit beantragt.