Halbleitermangel: Die Chipkrise als Chance für VW, BMW und Daimler

Der Grund: Es nähern sich auch im Emden die Werksferien und deshalb will Volkswagen Platz in den Hallen schaffen, in Vorbereitung auf die dort geplante Produktion von Elektrofahrzeugen. Der Konzern hat beschlossen, dass das Werk in Emden Stück für Stück auf Stromer umgestellt wird. Also braucht man im Werk mehr Platz – es werde „leergefahren“, wie der Insider erzählt. Das ist aber nur ein kurzer Frühling. Direkt danach gibt es im Werk wieder Kurzarbeit.



Der Mangel an Halbleitern trifft auch Daimler hart: Der Autobauer erwartet, dass die weltweiten Lieferengpässe bei Chips das Geschäft auch in der zweiten Jahreshälfte beeinflussen werden. Auf Basis dieser Einschätzung werde der Umsatz im Jahr 2021 zwar deutlich über dem Vorjahresniveau liegen. Allerdings geht Daimler davon aus, dass der weltweite Lieferengpass bei Halbleitern den Absatz von Autos der Marke Mercedes-Benz auch im dritten Quartal beeinflussen werde. Er könne „auf dem Niveau des zweiten Quartals oder auch darunter liegen“, teilte Daimler mit. 2021 werde der Absatz nur noch auf dem Niveau des Vorjahres liegen – bislang erwartete Daimler Verkäufe „deutlich über Vorjahr“.