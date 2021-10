Halbleitermangel „Die Lieferketten brechen gerade zusammen“

Boris Engelhardt ist Diplom-Ingenieur und Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbands der deutschen Kautschukindustrie.



WirtschaftsWoche: Herr Engelhardt. Sie haben Alarm geschlagen wegen des Halbleitermangels in der Autoindustrie. Zulieferer würden bis Weihnachten vor einer Insolvenzwelle stehen. Was ist passiert?

Boris Engelhardt: Wir haben uns gerade mit anderen Verbänden aus der Autozulieferindustrie zusammengesetzt – und überall zeichnet sich das gleiche Bild ab. Weil viele Mitarbeiter aus Autowerken wegen fehlender Bauteile in Kurzarbeit sind, können auch Zulieferer nicht liefern, die eigentlich keine Bauteile mit Halbleitern fertigen. Wenn ein Autowerk steht, ist es egal, ob man Teile aus Kunststoff, Gummi oder Stahl liefert, sie werden dann vorerst nicht gebraucht. Das Werk der Opel-Mutter Stellantis in Eisenach etwa macht gleich drei Monate zu. Den Autobauern ist es auch egal, ob sie die lieferbaren Teile verbindlich bestellt haben. Fehlen die Halbleiter, werden auch alle anderen Lieferungen kurzfristig storniert, teilweise müssen die Lkw mit der fertigen Lieferung sogar wieder umkehren.