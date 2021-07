Halbleitermangel Die Chipkrise als Chance für VW, BMW und Daimler

Welche Bedeutung ein kluges Management der Krise hat, zeigt sich anhand der Produktionszahlen der Hersteller im ersten Halbjahr in den USA. Die Krise traf die Autobauer dort in sehr unterschiedlichem Ausmaß – wohl auch, weil sie die Krise unterschiedlich gut managten. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der britischen Unternehmensberatung LMC Automotive.



Ford hat laut der Studie in den USA am meisten Produktionsvolumen eingebüßt, über 50 Prozent mehr als der am zweistärksten geschädigte Hersteller GM. Toyota, Tesla, Hyundai aber auch die deutschen Hersteller BMW und Daimler hätten dagegen – in den USA zumindest – kaum oder gar nicht gelitten. Für Volkswagen dagegen weist die Studie den vierthöchsten Produktionsausfall sowie eine schlechte Werksauslastung aus.