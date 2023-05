Handel Anteil der aus China importierten E-Autos mehr als verdreifacht

Der Anteil der Elektroautos, die aus China importiert werden steigt in Deutschland. Von Januar bis März sei er auf 28,2 Prozent an den aus dem Ausland eingeführten Pkw mit Elektromotor gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Im Vorjahresquartal hatte er noch bei 7,8 Prozent gelegen. Der chinesische Elektroauto-Bauer Nio etwa hatte zuletzt angekündigt, dem deutschen Konkurrenten Volkswagen Marktanteile in Europa abjagen zu wollen.