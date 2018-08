Handel mit der Aktie ausgesetzt Elon Musk twittert über Börsen-Aus für Tesla

Tesla-Chef Elon Musk hat mit einer Serie von Tweets für große Aufregung an der Börse gesorgt. In einer überraschenden Nachricht teilte der Tech-Milliardär am Dienstag zunächst mit, er erwäge, sein Unternehmen bei einem Aktienkurs von 420 Dollar zu privatisieren, also von der Börse zu nehmen. Die Finanzierung sei gesichert, hieß es weiter. Zuletzt stand der Kurs bei gut 367 Dollar.