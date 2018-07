Handelskrieg wirkt EU-Strafzölle lassen Harley-Gewinn einbrechen

Helme und Hobel

Die angekündigten Strafzölle der EU unter anderem auf Motorräder Made in USA haben bei Harley-Davidson-Händlern wie hier in Düsseldorf in den vergangenen Wochen für steigende Verkaufszahlen gesorgt. Manche Kunden rechneten mit höheren Preisen – die nun laut dem Unternehmen allerdings wohl nicht kommen werden.

Bild: Patrick Schuch für WirtschaftsWoche