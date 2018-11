Handelsstreit Tesla schraubt Preise für E-Autos in China herunter

Der Elektroauto-Hersteller Tesla senkt die Preise für die Modelle X und S in China. Damit sollen die Zölle kompensiert werden, die infolge des Handelskrieges zwischen den USA und China auf Auto-Importe verhängt wurden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Mit den Preissenkungen zwischen zwölf und 26 Prozent würden die Autos auf dem schnell wachsenden Markt für Elektroautos in China erschwinglicher. Tesla ist von den Strafzöllen besonders betroffen, weil das Unternehmen alle in China verkauften Fahrzeuge dorthin exportiert.