Harald Wilhelm So tickt Daimlers neuer Finanzchef

In seinem bisherigen Job als oberster Kassenwart des Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus hat sich Wilhelm durch seine klare Art sowie Detailwissen in der Flugtechnik und dem komplexen Geschäftsmodell des Unternehmens einen guten Ruf bei Investoren erarbeitet. „Das hätte sich ein bei Daimler intern hochgerückter Manager wohl erst verdienen müssen“, so ein Weggefährte. Immerhin gelang es Wilhelm in seinen sieben Jahren mit Enders, den durch verlustreiche Flieger wie den Superjumbo A380 oder Bestechungsaffären angeschlagenen Ruf von Airbus zu reparieren. Als bestes Beispiel gilt, dass er gegenüber Analysten bereits ein Ende des fast unverkäuflichen Superjumbos A380 andeutete, als darüber im Rest des Vorstands noch keiner so recht nachdenken wollte. Nicht zuletzt darum stieg in Wilhelms Zeit die Airbusaktie, deren Kurs zuvor kaum über 25 Euro hinauskam, zuletzt auf gut 120 Euro.