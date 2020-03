Harley-Davidson Läden des Motorradbauers schließen

Nach Absprache mit den Kunden sei es laut Harley-Davidson aber weiterhin möglich, Motorräder in die Werkstätten zu bringen, diese blieben „derzeit noch geöffnet“. Es würden „natürlich alle einschlägigen Sicherheitshinweise des Robert Koch-Instituts beachtet, die eine gesundheitliche Gefährdung und eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus unterbinden sollen“, so der Motorradbauer.



Auf die Corona-Situation reagieren auch zahlreiche Harley-Fans. So ruft etwa die Webseite „Harleysite“ ihre Leser dazu auf, erst einmal nicht in die Frühjahrssaison zu starten, um jede Möglichkeit zu nutzen, Unfälle zu vermeiden. Diese würden das ohnehin derzeit stark belastete Gesundheitssystem unnötig weiter belasten. „Das braucht jetzt keiner, besonders brauchen sie in den Krankenhäusern jetzt keine Unfall-Patienten. Das Personal wird dort schon mehr als genug gefordert!“ Die Seite rät ihren Lesern daher: „Bleibt bitte erstmal mit euren Böcken Zuhause, auch wenn es schwer fällt!“