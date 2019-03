Harsche Kritik von US-Investor Wie die Musk-Schelte einzuordnen ist

Maxwell Technologies arbeitet an sogenannten Superkondensatoren, die in Sekunden aufgeladen werden können. Die Technologie ist zwar noch nicht serienreif, aber Musk erwartet sich viel von ihr.

Geht es um die Verarbeitungsqualität der Fahrzeuge, spricht US-Investor Spiegel aus Sicht von Bratzel einen wunden Punkt an: „Mit den etablierten Herstellern kann Tesla nicht mithalten.“ Dafür übertrumpfe Tesla die Konkurrenz in anderen Bereichen: Mit Software-Updates per Funk, dem Fahrgefühl, der Leistung.

Wie lange das so bleibt, ist offen. „Tesla bekommt mehr und mehr Konkurrenz“, sagt Bratzel. Der modulare Elektrobaukasten, den VW entwickle, sei sehr spannend. „Aber bis deutsche Produzenten Teslas Vorsprung aufholen, wird noch viel Zeit vergehen.“