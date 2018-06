An die Bedienung in den Untermenüs muss man sich gewöhnen, doch alles wirkt modern und speziell die beiden Touch-Displays in der Mittelkonsole können gefallen. Einige Oberflächen und Kunststoffapplikationen könnten sich für ein Fahrzeug, das in der Basisausstattung 78.000 Euro kostet, hochwertiger präsentieren und dass sich selbst im 100.000 Euro teuren Topmodell Lenkrad und Kopfstützen manuell einstellen lassen, ist ebenso ein Fauxpas wie die manuell bedienbare Heckklappe in der Basisversion.

Bild: Jaguar