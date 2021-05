Hauptversammlung „BMW ist vom Vorreiter zum Nachzügler geworden“

BMW ist schon oft seinen eigenen Weg gegangen. Das war so beim Heckantrieb, an dem die Münchner länger festhielten als fast jeder andere Autobauer. Das war so, als es um schmutzige Diesel ging. BMW löste das Abgasproblem zumindest in manchen Modellen technisch aufwändiger und gründlicher als seine deutsche Konkurrenten Volkswagen und Daimler. So konnte bis heute keine Strafverfolgungsbehörde BMW in dieser Sache Verfehlungen nachweisen.