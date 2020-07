Hauptversammlung Continental: Corona verschärft Probleme und Fehler der Vergangenheit

Und wie geht der Conti-CEO mit all den schlechten Nachrichten um? Er beschwört den Kampfgeist der Mitarbeiter. Schon zu Beginn von Degenharts Rede für die Hauptversammlung fällt das Wort „Talsohle“. Das klingt so schön nach etwas, das sich leicht durchschreiten lässt; nach dem es wieder steil bergauf geht. Später heißt es zu Contis „Gewinner-Mentalität“: „Wir spielen auf Sieg. Wir suchen immer die Chancen. Wir sind positiv eingestellt. Wir verändern uns gern.“ Die Kernbotschaft: Der Continental-Chef glaubt weiter fest an einen Wandel hin zu vernetzt, autonom und umweltfreundlich fahrenden Autos, will sich trotz geringerer Investitionen darauf einstellen. Und am Ende als Sieger vom Platz gehen.