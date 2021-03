Hauptversammlung Jetzt kommt die Quittung für Daimler

Und so will auch Investor Speich von Deka auf der Hauptversammlung fragen: „Wie sah der Prozess zur Nachfolgeplanung des Aufsichtsratsvorsitzenden aus? Gab es wirklich keinen alternativen internen Kandidaten?“ Er meint: „So gut es im Vorstand läuft, so holprig gestaltet es sich im Aufsichtsrat. Dort ist die Chance auf einen Generationenwechsel und einen Neuanfang leider vertan worden.“ Die „aus der Not geborene Personalie“ Pischetsrieder könne für ihn „nur eine Übergangslösung“ sein. Und: „Wir hätten uns einen Kandidaten gewünscht, der den Vorstand über die nächste Dekade hinweg begleiten kann.“ Pischetsrieder stehe für die „alte Verbrennerwelt und nicht für Internationalität, Elektromobilität und Digitalisierung“, so Speich.