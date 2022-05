Hauptversammlung von Vitesco Technologies Nicht entlasten, nicht wieder wählen: Ärger bei Vitesco um umstrittene Aufsichtsräte

Die WirtschaftsWoche hat über Wolfs zweifelhafte Deals bereits umfassend berichtet. So hält der Millionär nicht nur zehn Prozent am russischen Autobauer GAZ, der mehrheitlich Deripaska gehört. Vor allem interessieren sich österreichische Fahnder der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption für seine mutmaßlichen Geschäfte. Kurz vor Weihnachten durchsuchten sie an mehreren Orten, unter anderem in einem Finanzamt. Man verdächtigte drei Beschuldigte der Bestechlichkeit und der Bestechung in unterschiedlichen Beteiligungsformen. Einer davon: Wolf. „Für jeden Bürger“, sagt Wolf, gelte „die Unschuldsvermutung – die nehme auch ich für mich in Anspruch.“