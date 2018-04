Am Widerstand des in Wolfsburg historisch starken Betriebsrats ist bereits der ein oder andere aufstrebende Manager gescheitert. Speziell Diess wurde wegen seines in der BMW-Zeit erworbenen Rufs als „Kostenkiller“ ein potenziell schwieriges Verhältnis zu Osterloh prognostiziert. Ex-Patriarch Ferdinand Piëch, an der Abwerbung von Diess maßgeblich beteiligt, soll von dem Manager so begeistert gewesen sein, weil er viele Charakterzüge zu seinem früheren Einkaufschef José Ignacio Lopez wiedererkannte. Dieser reformierte Anfang der Neunzigerjahre das Beschaffungswesen des Konzerns und erarbeitete sich dabei unter Zulieferern den Spitznamen „Würger von Wolfsburg“. Und einem solchen Managertyp sollen Osterloh und die quasi ihm unterstellten Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat als neuen Ober-Chef zustimmen? Und das auch noch so kurzfristig in der eigentlich schon fast vergessenen Hinterzimmer-Manier?