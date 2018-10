Historisches Quartal Teslas Erfolg ist ein Glaubenskrieg geworden

Bei Tesla kommt erschwerend hinzu, dass ruhiges Fahrwasser nicht in Sicht ist. Denn Musk muss und will weiterhin teure Risiken eingehen. In China wird gerade eine neue Akkufabrik aus dem Boden gestampft, ein Fertigungswerk wird folgen. Der Zugriff auf Akkus bestimmt das Wachstum, wie Audi-Chef Bram Schot mit der verspäteten Markteinführung des e-Tron gerade erfahren muss.

Tesla wird noch lange in der Investitionsphase bleiben. Wie bei der geplanten Akkufabrik in Europa – wahrscheinlich in Deutschland – sowie weiteren Fertigungskapazitäten für das Model 3 auf dem alten Kontinent. Die Produktion von Model S und Model X sieht Musk für absehbare Zeit exklusiv im Stammwerk in Kalifornien.