Historisches Quartal Teslas Erfolg ist ein Glaubenskrieg geworden

Unterdessen wirbt Musk mit einer Wende: Diesmal soll es dauerhafte Profite geben, „bis auf Quartale wie beispielsweise das erste Quartal 2019, wo wir nennenswert Schulden rückzahlen müssen.“ Die Schulden belaufen sich auf rund 1,3 Milliarden Dollar.

Für Dynamik soll zudem der Start des Model 3 in Europa sorgen, der schon in ein paar Monaten perfekt sein soll. „Es gibt mindestens so viel Nachfrage in Europa wie in Nordamerika, vermutlich sogar mehr“, lautet das Urteil von Musk. Für Tesla ist das Timing ideal. Denn im Januar halbiert sich der Steuerrabatt für US-Kunden von 7500 Dollar, der Kaufanreiz sinkt – höchste Zeit also, einen neuen Markt zu erobern.