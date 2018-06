Fiat Chrysler setzt stärker auf Elektroautos und autonomes Fahren, um den Anschluss an die Konkurrenz nicht zu verlieren. Konzernchef Sergio Marchionne präsentierte am Freitag in Balocco bei Turin den Strategieplan für die nächsten Jahre, nach dem die Konzerntöchter massiv in elektrifizierte Fahrzeuge investieren sollen. Die Geländewagenmarke Jeep soll bis 2022 zehn Hybrid-Modelle und vier rein batteriebetriebene Wagen auf den Markt bringen. Dabei geht es auch darum, in China stärker Fuß zu fassen, wo alle Hersteller E-Autos anbieten müssen, um staatliche Vorgaben zu erfüllen. Zugleich soll sich Jeep in Europa aus dem durch Manipulationen in Verruf geratenen Dieselantrieb zurückziehen. Die Marke Alfa Romeo soll ihr Modellangebot binnen fünf Jahren komplett auf Hybridfahrzeuge umstellen und Technik für selbstfahrende Autos entwickeln.