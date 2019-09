Hymer-Geschäftsführer Bauer: Die Deutschen lieben ihr kleines Haus auf Rädern

Ein Wohnmobil wird ja nur selten das ganze Jahr über genutzt. Gibt es hier, wie auf dem Wohnungs- oder Automobilmarkt, so etwas wie Wohnmobil-Sharing?

Unsere Branche profitiert seit einigen Jahren von steigenden Umsatzzahlen. Das zeigt sich sowohl in den Verkäufen und damit Neuzulassungen als auch im Mietgeschäft – beide Bereiche bedient auch Hymer. Und ja, natürlich gibt es mittlerweile auch Sharing-Angebote in unserer Branche.



Sind Sie ein Wohnmobil-Urlauber?

Ja, auch ich bin in meiner Urlaubszeit sehr gerne mit dem Wohnmobil unterwegs. Ich schätze vor allem die Flexibilität und Unabhängigkeit, die diese Reiseform mit sich bringt.