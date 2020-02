Hypercar Czinger 21C Elektro küsst V8

Der Antrieb setzt sich aus drei Aggregaten zusammen. Positioniert als Mittelmotor liefert ein 2,88 Liter großer V8 mit doppelter Turboaufladung via Siebengang-Automatik seine Kraft an die Hinterachse. Zudem gibt jeweils einen E-Motor pro Vorderrad. Das Trio soll zusammen 919 kW/1.250 PS in den Vortrieb werfen. Allradantrieb und das geringe Gewicht von 1.250 Kilogramm erlauben einen Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in 1,9 Sekunden, 400 km/h werden nach 29 Sekunden erreicht.

Bild: Czinger