IAA 2023 in München: Die Auto-Aldis kommen

Allerdings: Kunden, die eine chinesische Marke kennen, sind mehr an einem Kauf interessiert, als es bei anderen Marken üblich ist. Im Durchschnitt zeigt laut der Puls-Studie jeder fünfte Autokäufer, der eine chinesische Automarke kennt, auch konkretes Kaufinteresse an dieser Marke. „Das liegt wohl vor allem an den Fortschritten der chinesischen Automarken bei Design, Fertigungsqualität und Value for Money“, sagt Puls-Geschäftsführer Konrad Weßner.