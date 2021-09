IAA Die Deutschen bleiben unter sich

Dabei war nicht alles schlecht. Die „Blue Lane“, eine Sonderspur, auf der Besucher neue Fahrzeuge testen konnten, hat durchaus Potenzial, die Leute zu begeistern. Aber das allein reicht nicht. Das Konzept, die Automesse in die Breite zu öffnen, sorgte jedenfalls für wenig Euphorie: Die Halle für E-Bikes wirkte wie eine Messe neben der Messe. So bleibt die IAA ein Hausevent für deutsche Autobauer und Zulieferer – aber keine Leistungsshow der globalen Autoelite.



Mehr zum Thema: Die Internationale Automobilausstellung (IAA) in München will Mobilität neu denken. Ein Rundgang über die Messe zeigt fünf wichtige Erkenntnisse – und ein Schweizer Unternehmen, das die Hallen rockt.