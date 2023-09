IAA Einstiegspreise unter 25.000 Euro: VW verspricht „erschwingliche“ E-Autos

Die Preisschlacht bei den E-Autos hat begonnen: Der Volkswagen-Konzern will in zwei Jahren günstigere Elektroautos zu Einstiegspreisen unter 25.000 Euro auf den Markt bringen. Ab 2025 biete die weiterentwickelte Plattform MEB+ zehn Prozent mehr Reichweite und Effizienz. Modelle von Volkswagen, Skoda und Cupra sollen in weniger als 20 Minuten ihre Batterien aufladen können, wie VW am Montag bei der Automesse IAA in München ankündigte. „Wir kommen gut voran. Und das schneller als geplant“, sagte VW-Chef Oliver Blume mit Blick auf den Umschwung zu Elektroautos und Mobilitätsdienstleistungen.