Automesse Kann ein grüneres Image die IAA wieder attraktiver machen?

Auch Mercedes-Benz stellt den „Weg in die emissionsfreie Zukunft“ in den Mittelpunkt. Am traditionellen Platz in der Festhalle präsentiert sich Daimler dieses Mal mit deutlich weniger Autos – und stattdessen zum Beispiel mit einer umweltfreundlichen Modellstadt und einem Dutzend großer LED-Flächen mit Videos, etwa zu nachhaltiger Mobilität. Wie die aussieht, will der neue Daimler-Chef Ola Källenius an einem Showcar zur Vision der 2018 gestarteten Elektromarke EQ demonstrieren. An bestellbaren Serienautos bietet die Marke mit dem Stern die Großraumlimousine EQV als zweites Exemplar der neuen Serie nach dem SUV EQC an. Erzrivale BMW will ebenfalls mit einem Konzeptfahrzeug einen Ausblick auf die elektrifizierte Zukunft der Marke geben, als neues Serienmodell zeigen die Münchner den Elektro-Mini.