Automesse: Raues Klima auf der „Problem-IAA“

Der VDA will auf die Kritiker zugehen. Am Donnerstag lud Präsident Bernhard Mattes in Berlin zu einer Diskussion. Die Branche werde ihre Klimaziele bis 2030 erreichen, sicherte er zu. Die Autobauer sehen sich in der CO2-Debatte wegen ihres Vorstoßes bei E-Autos als Teil der Problemlösung – was ihre Gegner wegen der immer öfter verkauften, großen und durstigen Stadtgeländewagen (SUVs) deutlich bezweifeln.