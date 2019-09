Erster E-Porsche Porsche-Finanzchef: „Zweistellige Marge mit Taycan“

Porsche will mit seinem elektrischen Taycan von Anfang an Geld verdienen. „Der elektrische Taycan muss von Anfang an profitabel sein. Wir planen zweistellige Margen“, sagte der Porsche-Finanzchef und stellvertretende Vorstandsvorsitzende Lutz Meschke der WirtschaftsWoche. Porsche strebt im Unternehmen eine Umsatzrendite von 15 Prozent an.