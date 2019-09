IAA 2019 Welche Autobauer noch an der IAA festhalten

Auch bei Mercedes backt man deutlich kleinere Brötchen. „Unsere Standfläche ist in diesem Jahr 30 Prozent kleiner als 2017“, erläutert Daimler-Marketingchefin Bettina Fetzer beim Rundgang über die Messebaustelle, „und wir konnten die Kosten signifikant senken.“ Trotzdem klotzt Daimler mehr als alle anderen, empfängt die Besucher mit einer alten Welt im 2600 Quadratmeter großen Forum und einer 6200-Quadratmeter-Erlebniswelt in der jedoch nur noch partiell umgebauten Festhalle. „Gerade in Zeiten, in denen sich immer mehr virtuell abspielt, wollen wir den Besuchern auf der IAA etwas zum Anfassen geben“, ergänzt Fetzer. Der Aufbau der Frankfurter Daimler-Welt dauert mehr als sechs Wochen. Die Kosten: noch immer deutlich im zweistelligen Millionenbereich.



Die Gründe für Reduzierungen und insbesondere die zahlreichen Absagen sind vielfältig. Zum einen scheint sich nunmehr auch in die höchsten Management-Etagen herumgesprochen zu haben, dass die millionenschweren Messeevents keinen Rückfluss an Geld oder Image garantieren.