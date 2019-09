IAA VW-Chef Herbert Diess über Wasserstoff-Autos: „Das ist einfach Unsinn“

Hinzu kommt nach Ansicht des VW-Chefs, dass die in den Autos benötigte Technik auf absehbare Zeit „sehr viel teurer“ bleibe und dass sie einen höheren Platzbedarf habe: „Deshalb sehen Sie das bislang nur in riesigen Autos, in SUVs“. Ein Grund, warum Autohersteller die Technik dennoch als aussichtsreich darstellten, sei das Geld, das sie in deren Entwicklung gesteckt hätten: „Es gibt halt Firmen, die haben da Milliarden investiert“, sagte Diess. Mit Blick auf japanische Autohersteller, die den Wasserstoffantrieb stark unterstützen, sagte Diess: „Also dass man Wasserstoff aus Braunkohle herstellt und mit Schiffen nach Japan transportiert und dort in Autos füllt, das ist einfach Unsinn.“ Auf die Frage, ob die Technik wenigstens für große Autos oder Lkw eine Option sei, entgegnete Diess: „Aber wo kommt der Wasserstoff her? Sagen Sie es mir.“