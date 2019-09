Verkehrsclub Deutschland „Kann das E-Auto den Verbrenner schon ersetzen?“

Herr Müller-Görnert, seit 1989 veröffentlicht der VCD die Auto-Umweltliste, auf der Sie Autos anhand ihrer Umweltverträglichkeit empfehlen. Bis zur Liste im Jahr 2015/2016 haben Sie gar keine Elektro-Autos in Ihre Umweltliste aufgenommen – und in diesem Jahr empfehlen Sie erstmals ausschließlich Elektro-Autos. Was hat Sie umgestimmt?

Wir haben bis zur Liste 2015/2016 eine ökologische Bewertung der PKW-Modelle durchgeführt, nach Kriterien unter anderem des Umweltbundesamtes, basierend auf Herstellerangaben. Entscheidend waren der CO2-Ausstoß, Abgase und Lärm. Elektroautos wurden ohne Bewertung separat aufgeführt. Es gibt bis heute keine zuverlässige wissenschaftliche Grundlage, E-Autos auf Modellebene mit Verbrennern zu vergleichen. Um gerecht vergleichen zu können, muss man den Lebenszyklus von Elektro-Autos berücksichtigen: die Batterieproduktion sowie die Energie, die es gewissermaßen tankt. Handelt es sich um erneuerbare Energie – oder nicht? Entscheidend ist die Energie- und CO2-Bilanz der Batterie. Diese Zahlen aus den Ländern, in denen die Batterien mehrheitlich produziert werden, liegen leider oft nicht vor. Doch nach dem Dieselskandal war uns klar: Die Angaben der Hersteller sind nicht verlässlich. Deshalb mussten wir etwas ändern und haben uns für eine Positivliste entschieden, in die nur Fahrzeuge kommen, die ökologische Mindestkriterien erfüllen.