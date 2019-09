„Was wollen die hier?“ Warum die Oldtimer-Halle der IAA die Szene spaltet

Zwischen diesen beiden Polen bewegen sich die Meinungen zu dieser Premiere. Zwar gab es auch schon auf der letzten IAA 2017 Oldtimer zu sehen, also Autos, deren Erstzulassung mindestens 30 Jahre zurück liegt; aber in diesem Jahr steht dieser Fahrzeuggattung zum ersten Mal eine eigene Halle zur Verfügung. Ausgerechnet in jenem Jahr also, in dem die IAA (diesjähriges Motto: „Driving Tomorrow“) und die gesamte Autoindustrie unter Druck stehen wie nie zuvor: Autohersteller und auch Zulieferer stecken mitten in einem grundlegenden Wandel, getrieben von den beiden Megatrends Elektromobilität und autonomes Fahren. Gleichzeitig fordern Umweltaktivisten und Verbände von der Industrie, energie- und spritsparende Modelle zu entwickeln und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Wieso also nun dieser prominente Aufschlag für alte Autos, die verhältnismäßig viel Benzin verbrauchen und – auch wenn sie wenig gefahren werden – in aller Regel dreckiger, stinkender und lauter sind als moderne Autos?