Ich sag mal so: Solange Einmündungen noch nicht vom Auto zuverlässig erkannt werden können, reicht doch auch erstmal eine grobe Beschränkung in Zonen per GPS, europäischem Satellitenortungsservice Galileo und Navi-Karte. In der Ortschaft Limit auf 55 km/h, in der 30er-Zone auf 35, auf der Landstraße 110 oder so. Nicht als Assistenz, auf die sich wir Fahrer blindlings verlassen können, ohne auf die Schilder zu achten, sondern als eine Art liebevolles Ausbremsen, wenn sich jemand nicht ans Limit hält in Bereichen, die eindeutig per GPS zuzuordnen sind. Die Verantwortung bleibt beim Fahrer, insbesondere bei neuen Limits wie in Baustellen, die in Karten nicht vermerkt sind.