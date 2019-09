Werner knallhart: Zur IAA: Wann kommt die Tempolimit-Bremse per GPS?

Ich musste dann zurück zuckeln. Plötzlich ging es wieder schneller und ich konnte den Roller schließlich abstellen. GPS ortet zwar nicht supergenau, aber es reicht für einen neuartigen Trick: Stadtverwaltungen und Roller-Anbieter können sich auf Flächen einigen, in denen die Roller nicht abgestellt werden können. So passiert es jetzt nach und nach. Wer die Karten in den Apps der Vermieter öffnet, findet Flächen in unterschiedlichen Farben für Parkverbote und verkehrsberuhigte Zonen. Verkehrsschilder und Parkzonenmarkierungen sind unnötig. Einfacher und billiger geht Verkehrsregulierung nicht.