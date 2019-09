Ziel: E-Auto-Weltmarktführer Volkswagen forciert den Wandel zum Tech-Unternehmen

Ein neues Logo und ein digitaler Marktauftritt. So präsentierte sich Volkswagen in der vergangenen Woche. „In weiten Teilen soll sich Volkswagen anfühlen wie ein Tech-Unternehmen“, kündigte der für das operative Geschäft der Hauptmarke zuständige Vorstand Ralf Brandstätter in Wolfsburg an. Die Marschrichtung ist klar definiert: Volkswagen will den eigenen Umschwung in die E-Mobilität unterstreichen.