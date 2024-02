iCar: Ist das tatsächlich das Aus fürs Apple Auto?

Auch bei Partnerschaften wurde das zusehends schwieriger. So soll Apple unter anderem mit BMW, Mercedes, Volkswagen, Nissan und Toyota über Kooperationen verhandelt haben. Am weitesten waren die Gespräche mit Hyundai. Die Manager des südkoreanischen Autokonzerns, der mit Kia verflochten ist, waren bereit, viele Kröten zu schlucken. Dazu gehörten Auflagen wie ein eigenes Autowerk in Nordamerika, mit Priorität für Apple-Produkte bei der Produktion, weitreichende Eingriffe von Apple-Ingenieuren in die Fertigung und milliardenschwere Investitionen. All das garniert mit der Option, die Zusammenarbeit kurzfristig wieder zu beerdigen. Doch den Südkoreanern wurde bewusst, dass sie dadurch zur Werkbank von Apple werden würden – ähnlich wie der Auftragsfertiger Foxconn bei iPhone und iPads. Foxconn wiederum stellt sich mittlerweile auch als Autohersteller auf, mit eigenen Fahrzeugen wie auch als Auftragsfertiger.