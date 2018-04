IG-Metall-Chef Hofmann: PSA will Opel-Beschäftigte einschüchtern

Hofmann fordert jetzt „ein überzeugendes Geschäftsmodell für den Standort. Bisher ist das PSA der Belegschaft in Eisenach schuldig geblieben“, sagte er der WirtschaftsWoche. Die in Aussicht gestellten Produktzusagen reichten nicht aus, um die Beschäftigung nachhaltig zu sichern. „PSA hat geschlossene Verträge zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Werke und der Beschäftigung übernommen. Diese sind einzuhalten, dieser Verantwortung darf sich PSA nicht entziehen. Das Unternehmen wäre sonst für niemanden mehr ein verlässlicher Verhandlungs- und Vertragspartner“, so Hofmann.