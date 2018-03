IG-Metall-Tarifrunde Opel will Tariferhöhung stunden

Exklusiv

von Annina Reimann 28. März 2018

Eine Opel-Mitarbeiterin verfolgt im Januar 2018 eine Kundgebung vor dem Adam-Opel-Haus in Rüsselsheim (Hessen). Bild: dpa Bild:

Opel macht Druck auf seine Mitarbeiter. Der Autobauer will die in der jüngsten Tarifrunde von der IG Metall erkämpfte Lohnerhöhung von 4,3 Prozent nicht auszahlen und stellt Forderungen an die Belegschaft.