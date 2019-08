IG Metall: „Wir benötigen weitere Investitionszusagen für Opel“

Okay, mit den Betriebsparteien meinen Sie Opel und den Betriebsrat. Was aber fordern Sie nun als IG Metaller und was kann die IG Metall tun, wenn mehr Arbeitsplätze abgebaut wurden, als vereinbart?

Wir fordern von Opel, endlich für Klarheit über die Perspektiven und die künftige Entwicklung der Standorte zu sorgen, um das Vertrauen der Beschäftigten in die Zukunft der Marke wieder zu gewinnen. Und natürlich fordern wir Sicherheit für die bestehenden Arbeitsplätze. Und wir fordern die Ausweitung der Berufsausbildung sowie die unbefristete Übernahme der Auszubildenden, wie sie der Betriebsrat in diesem Jahr hat durchsetzen können.